Streaminggottesdienst aus der Paul-Gerhardt-Kirche

Mühlacker (pm). Jeden Sonntag um 10 Uhr strahlt der Evangelische Kirchenbezirk Mühlacker einen Gottesdienst über seinen YouTube-Kanal aus.

An diesem Sonntag, 26. April, lautet das Thema „Der gute Hirte und die anderen“. Die Predigt hält Pfarrerin Sabine Wöhr, und Bezirkskantor Thorsten Hülsemann begleitet am Klavier. Die Großglattbacher Jugendlichen, die eigentlich am Sonntag konfirmiert werden würden, können umständehalber nicht mitwirken, aber sie werden zu Wort kommen.

Aufgerufen werden kann der Gottesdienst hier.

