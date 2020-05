Starfotograf Spreitzenbarth berichtet über die Lage in New York

New York/Mühlacker (md). Die Stadt, die niemals schläft, steht still: Das Coronavirus hat sich in New York City rasant ausgebreitet und bereits weit über 13 000 Todesopfer gefordert. Im Interview schildert der aus Mühlacker stammende Starfotograf Udo Spreitzenbarth, der seit Jahrzehnten in der Metropole zu Hause ist, wie er die Stadt im Ausnahmezustand erlebt.

,,Die Lage in der Stadt ist in der Tat sehr dramatisch“, sagt der frühere Mühlackerer auf die Frage, wie er den Lockdown erlebt. Mehrere Leute in seinem Freundeskreis hätten Familienmitglieder, die am Coronavirus gestorben seien. ,,Man spürt die Krise hier in New York wirklich hautnah. Deshalb habe ich meine Wohnung schon seit über sechs Wochen nicht mehr verlassen; also wirklich keinen Fuß vor die Tür gesetzt.“

