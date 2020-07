Siloah-Ärzte helfen in Rumänien

Pforzheim/Enzkreis (sf). In einer Zeit, in der die Fallzahlen in der Region weitgehend stabil bleiben – von Montag auf Dienstag gab es laut der Statistik des Gesundheitsamts nur zwei neue Infektionen in Pforzheim – haben Mediziner die Chance, an anderen Brennpunkten zu helfen.

So fliegen Chefarzt Thushira Weerawarna und zwei Kollegen vom Pforzheimer Siloah St. Trudpert Klinikum am Wochenende nach Rumänien, um den Kollegen im schwer getroffenen Kronstadt beizustehen. Im Gepäck hat das Trio auch Schutzausrüstung und drei Beatmungsgeräte.

Der Abgeordnete und Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags, Gunther Krichbaum, lobte die Aktion als gelebte Solidarität in Europa. „Eine riesige menschliche Geste“, nannte Krichbaum den Auslandseinsatz des Ärzteteams. Diese Einsatzbereitschaft habe sich auch schon gezeigt, als das Klinikum Corona-Patienten aus Frankreich aufgenommen habe.

Er habe Dankesbriefe von Angehörigen und aus dem betroffenen Department erhalten, berichtete Kliniken-Chef Ulrich Schulze. Weil die Situation hierzulande weitgehend ruhig sei, könne er seinen Chefarzt und seine zwei Kollegen eine Woche lang entbehren. Er wisse, unterstrich Tushira Weerawarna, dass die Situation in Brasov/Kronstadt momentan „sehr prekär“ und jede Hilfe notwendig sei.