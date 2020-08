Sechs neue Covid-Fälle in Pforzheim

Enzkreis (sw). Sechs neue Corona-Fälle in Pforzheim sowie zwei im Enzkreis – jeweils einer in Ispringen und Neulingen – lautet die Bilanz von Donnerstag.

Bei den Pforzheimer Fällen handle es sich um zwei Familien, wie das Landratsamt mitteilt. Unterdessen haben sowohl Kliniken als auch das Gesundheitsamt Konsequenzen aus den Pandemie-Erfahrungen gezogen und zeigen sich flexibel, sollten die Fallzahlen wieder steigen. „Für eine mögliche zweite Welle sind wir gut vorbereitet“, sagt RKH-Pressesprecher Alexander Tsongas. Masken und Schutzanzüge, aber auch einige Medikamente waren zu Beginn der Krise knapp gewesen. Daher würden diese nun in allen RKH-Kliniken für drei Monate auf Vorrat gelagert. Für schwer an Covid Erkrankte stünden dem RKH-Klinikverbund in den Corona-Zentren Ludwigsburg und Bruchsal rund 150 Beatmungsplätze zur Verfügung. Bislang hätten immer Plätze vorgehalten werden können..

Wie das Enzkreis-Gesundheitsamt auf Nachfrage mitteilt, stehen in der Enzkreis-Klinik Mühlacker derzeit neun Intensivbetten sowie drei weitere speziell für Covid-19-Patienten zur Verfügung. Auch das Gesundheitsamt könne flexibel reagieren: Sollten die Fallzahlen wieder ansteigen, könne dort Personal aus anderen Amtsstellen unterstützend eingesetzt werden.