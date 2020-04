,,Schwerste Erschütterungen“: Corona-Krise stürzt Kommunen in Finanznot

Enzkreis (ts). Nicht in der Stadt Mühlacker sorgt die Corona-Pandemie für finanzielle Belastungen. Auch andere Kommunen rund um die große Kreisstadt rechnen mit Einnahmeeinbrüchen und zu bringenden Opfern. Allerdings zeigen sich nicht alle Gemeinden – manche haben ihren Haushalt 2020 noch nicht unter Dach und Fach – gleichermaßen besorgt.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise schlagen auf die Stadt Mühlacker durch. Die Folge: Oberbürgermeister Frank Schneider hat, wie berichtet, die Notbremse gezogen und mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre erlassen.

Aber wie sieht die Situation in den anderen Gemeinden rund um die große Kreisstadt aus? Wiernsheims Bürgermeister Karlheinz Oehler etwa befürchtet ,,schwerste Erschütterungen“.

