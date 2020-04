Schulen rüsten sich für den Neustart

Am 4. Mai startet in Baden-Württemberg schrittweise und stark eingeschränkt der Schulbetrieb. Was bedeutet das für die Schulen? Welche Schüler werden wieder in Klassenzimmern unterrichtet, und wie sollen sie vor dem Coronavirus geschützt werden ?

Die Schulleiter stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen zum Neustart. Der stufenweise Einstieg der Schulen in den Präsenzunterricht beginnt nach Mitteilung des Kultusministeriums mit Schülern aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Schülern der Prüfungsklassen der beruflichen Schulen.

