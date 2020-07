„Santé“ auf diese Sommernacht

Von Frank Wewoda

Mühlacker (oda). 22 Läden und Geschäfte in der Mühlacker Innenstadt sind mit einem langen Einkaufsabend in den „Mühlacker Sommer“ gestartet, der noch bis 1. August mit Rabattaktionen und Sonderaktionen in der Zeit des klassischen Sommerschlussverkaufs lockt.

Bis 22 Uhr stand der Shoppinglust der Gäste und Flaneure rund um die Bahnhofstraße nichts im Wege, während die Geschäftswelt – mit dem nötigen physischen Abstand, versteht sich – auf die Verbundenheit ihrer Stammkunden baut, die sich teils seit der Coronakrise nicht mehr ausgiebig in die Geschäfte gewagt hatten.

So ernüchternd die Coronazeit größtenteils war, so genussvoll konnte am Abend gemeinsam darauf angestoßen werden, das Schlimmste hoffentlich überstanden zu haben. Vor allem mit besten Wünschen für die Gesundheit aller klirrten die Gläser. Am Weinbike versammelten sich die Genießer, „Santé“-Trinksprüche auf den Lippen. Mit Pizza und anderem herzhaftem Gebäck neben Kalorienreichem vom Grill wurde eine solide Grundlage geschaffen für spätere hochgeistige Genüsse an der Cocktailbar.

Die machten das Stöbern nach Schnäppchen gleich beschwingter, ebenso wie die Badische Staatskapelle natürlich. Die Musiker untermalten den Abend mit Serenaden, die jene sommerliche Unbeschwertheit vermittelten, nach der sich alle sehnen. Der Nachwuchs scharte sich hauptsächlich um die Popcornmaschine, die neben der Lust auf Süßes auch strahlende Kinderaugen auf die Mühlacker Einkaufsmeile zurückbrachte.