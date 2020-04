Polizei löst Treffen von Jugendlichen auf

Vaihingen (pol). In Vaihingen haben Beamte des örtlichen Reviers am Montag ein größeres Treffen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts mit Waschstraße an der Hans-Krieg-Straße aufgelöst.

Laut Mitteilung hatte ein Anrufer gegen 22:30 Uhr Alarm geschlagen, weil sich 20 bis 30 Personen versammelt hatten. Als die Streife angerückt sei, hätten sich die Beteiligten allerdings rasch in verschiedene Richtungen zerstreut. Die Verbliebenen wurden, wie das Präsidium Ludwigsburg berichtete, an die Corona-Auflagen erinnert.

Allerdings sei ein 16-Jähriger aufgefallen, der mit seinem Moped Gas gegeben habe und mit einem „Wheelie“, also auf dem Hinterrad, vom Parkplatz gefahren sei. Danach sei er wieder lautstark zurückgekehrt.

Als er auf einen möglichen Drogenkonsum hin kontrolliert werden sollte, flüchtete der Jugendliche zu Fuß. Er sei aber überwältigt worden, wobei er die Polizisten mit Kraftausdrücken bedacht habe,