Polizei legt den Fokus auf den 1. Mai

Mühlacker/Enzkreis (ts). An den vergangenen Tagen haben frühsommerliche Temperaturen viele Menschen ins Freie gelockt – nicht nur allein oder zu zweit, sondern auch in größerer Anzahl. Doch die Zahl der Verstöße hält sich laut Polizei in Grenzen.

Besondere Aufmerksamkeit ist von den Ordnungshütern am 1. Mai gefordert. Zwar gibt es keine Grillfeste, doch könnte der Tag Menschen traditionell dazu veranlassen, mit anderen aus dem Haus zu gehen.

