Pforzheim und Enzkreis: Mehr als 100 Corona-Fälle

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die Zahl der positiv Getesteten auf das neuartige Coronavirus ist in Pforzheim (29 )und im Enzkreis (77) auf insgesamt 106 angestiegen. Das teilte das Landratsamt am Samstagnachmittag mit.

,,Wir haben vier neue Fälle in Pforzheim und 14 im Enzkreis“, so die Behörde,die am Wochenende nicht wie in den vergangenen Tagen eine Karte veröffentlicht, wie sich die Zahlen auf die Städte und Gemeinden genau verteilen. Eine solche gebe es wieder am Montag.

Die Fallzahlen steigen, die Kliniken rüsten sich.

Die Betroffenen in Pforzheim und im Enzkreis befänden sich in häuslicher Quarantäne oder im Krankenhaus. Angehörige und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause.

