Pforzheim und Enzkreis bleibt unter dem Inzidenzwert von 35

Enzkreis (pm). Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vermeldet. In Pforzheim sei ein Mann Anfang 80 verstorben, teilte die Behörde mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 38 an. Zehn Opfer gibt es im Stadtgebiet und 28 im Landkreis.

Der gemeinsame Inzidenzwert für Pforzheim und den Enzkreis, der entscheidend ist für eine mögliche Verschärfung der Verordnungen, lag am Donnerstag bei 31,9 und damit leicht unter dem Wert des Vortages (32,6). Wie mehrfach berichtet, gilt ein Anstieg auf 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen als erste kritische Marke, auf die behördlich reagiert werden soll, während alle Regionen, die mehr als 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registrieren, als Risikogebiete eingestuft werden.

Das Landratsamt hat, weil sich der maßgebliche Inzidenz-Wert an der Zuständigkeit des Gesundheitsamts orientiert, in dieser Woche erstmals die Zahlen für Pforzheim und den Enzkreis als Einheit veröffentlicht. Um dem Leser die Orientierung zu erleichtern, hat das Mühlacker Tagblatt diesen gemeinsamen Wert bereits auf die tägliche Corona-Karte übernommen.