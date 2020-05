Pforzheim und Enzkreis: 87 Menschen kämpfen gegen Covid-19

Enzkreis/Pforzheim (cb). Einen etwas stärkeren Anstieg als in den Tagen zuvor zeigen die neuen Zahlen des Gesundheitsamtes.

In der am Montagabend veröffentlichten Corona-Statistik tauchen acht neue Fälle auf. Positiv auf Covid-19 getestet wurden sechs Menschen in Pforzheim. Jeweils einen neuen Patienten gibt es in Königsbach-Stein und Straubenhardt. Erfreulicher ist das Plus bei den Genesenen, deren Zahl in Pforzheim im Vergleich zum Vortag um neun, im Enzkreis um vier gewachsen ist. Noch gegen das Virus kämpfen 54 Pforzheimer und 33 Infizierte in Enzkreis-Kommunen.

Angesichts der Entwicklung in den vergangenen Wochen scheint die Summe von 87 akut Betroffenen überschaubar zu sein. Doch wie stellt sich die Situation im Vergleich zur Phase dar, als das öffentliche Leben heruntergefahren worden war ? Am 12. März, einen Tag, bevor die Schließung der Schulen beschlossen worden war, waren in Pforzheim und dem Enzkreis neun Fälle bekannt. Vom 23. März an veröffentlichte das Landratsamt Fallzahlen für die einzelnen Gemeinden. Die erste Karte wies unter den Corona-freien noch Neuenbürg aus, wo inzwischen vor allem wegen des Ausbruchs bei Müller Fleisch 98 Infektionen nachgewiesen wurden. Die Positiv-Tests in Pforzheim und dem Enzkreis summierten sich damals auf 63 Fälle.

Seit rund zwei Wochen wird das Infektionsgeschehen an der sogenannten 7-Tage-Inzidienz gemessen. Die Region ist immer noch deutlich von den Schwellenwerten entfernt, allerdings ist im Vergleich zu den Zahlen von vor einer Woche nun wieder ein leichter Anstieg zu erkennen.

