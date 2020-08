Pforzheim meldet vier neue Fälle

Enzkreis (pm/cb). Neue Corona-Fälle gibt es auf regionaler Ebene vor allem in Pforzheim, wo am Dienstag vier weitere Betroffene gemeldet wurden. Im gesamten Enzkreis gab es laut Gesundheitsamt nur eine neue Ansteckung in Mühlacker. Akut erkrankt beziehungsweise infiziert sind elf Menschen im Enzkreis und 24 in Pforzheim.

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es laut einer Statistik vom 18. August, 8 Uhr, die auf der Homepage der Stadt Bretten veröffentlicht ist, derzeit 78 Infizierte. Fünf Betroffene sind in Bretten zu Hause, zwei in Oberderdingen. Je ein Covid-19-Patient kommt aus Kürnbach und Sulzfeld. Als weiße Flecken auf der Corona-Landkarte präsentieren sich derzeit unter anderem Kraichtal und Gondelsheim. Bruchsal weist derzeit neun Infizierte auf, die Stadt Karlsruhe 36. Seit Beginn der Pandemie wurden im Stadt- und Landkreis Karlsruhe 1690 Fälle registriert. 96 Menschen haben den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Die Stadt Vaihingen bietet auf ihrer Internetseite eine Grafik an, die Aufschluss über die Gesamtzahl der bisher festgestellten Infektionen gibt. Diese lag am 17. August bei 89 – um eins höher als am Vortag. Die Werte hatten sich zwischen Ende Juni und Ende Juli kaum verändert, waren dann aber wieder deutlich nach oben gegangen.