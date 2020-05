Mühlacker Triathlon fällt ins Wasser

Mühlacker (pm/lh). Nach wochenlangen Besprechungen, Bangen und der Suche nach Alternativlösungen führt nun angesichts der Corona-Krise kein Weg mehr daran vorbei: Die Eventpower GmbH muss ihre Veranstaltungen im Sommer und damit auch den Volksbank Triathlon Mühlacker powered by Stadtwerke Mühlacker absagen – „schweren Herzens“, wie es in eine Mitteilung heißt. Nach Absprachen mit den Behörden könne die Veranstaltung, bei der im Vorjahr rund 600 Sportler mitgemacht und die Tausende Menschen am Rande der Strecke verfolgt haben, nicht stattfinden.

Das siebenköpfige Team rund um Eventpower-Geschäftsführerin Annette Gasper arbeite das ganze Jahr daran, Veranstaltungen zu einem besonderen Tag für Athleten und Fans zu machen, heißt es in der Mitteilung zur Absage. Ein solcher Tag könne in diesem Jahr nicht geboten werden. „Bis zum Schluss war die Hoffnung groß, dass es eine sichere Lösung für alle geben oder sich die Lage wieder entspannen könnte.“ Schlussendlich habe sich das Team aber der Viruserkrankung geschlagen geben müssen – der Schutz und die Sicherheit aller Athleten, Helfer, Zuschauer und Unterstützer stehe an erster Stelle und könne bei einer Durchführung der Veranstaltung nicht geboten werden.

Die über 400 Teilnehmer, die angemeldet sind, bekommen 65 Prozent ihrer Startgebühren zurück. Die Agentur habe sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sie den Belangen der Sportler gerecht werden könne und hätte gern mehr Geld zurückgegeben. Sie ist nach eigenen Angaben bei der Planung jedoch in Vorleistung gegangen: Investitionen habe der Betrieb trotz der Absage schon tätigen müssen. „Genehmigungen wurden eingeholt, Material wurde besorgt und auch die Mitarbeiter haben natürlich für einige Monate Vorarbeit bereits Gehälter bekommen.“

Nun hofft das Team wie andere kleine Unternehmen auf Solidarität. Die Folgen der Absage gleich mehrerer Veranstaltungen sei „enorm und kann durchaus existenzbedrohend für die Firma werden“. Damit die Agentur den Triathlon auch künftig auf die Beine stellen kann, hat sie sich etwas einfallen lassen. Es wurde ein „Save Volksbank Triathlon Mühlacker powered by Stadtwerke Mühlacker“-T-Shirt entworfen, mit dessen Kauf man die Agentur in der wirtschaftlichen Krise unterstützen könne. Der nächste Triathlon in Mühlacker ist am 18. Juli 2021 geplant – sofern sich die Situation um das Virus dann beruhigt hat. „Inzwischen können wir uns glücklich schätzen, dass Deutschland die Lage so gut im Griff hat und es bereits erste Lockerungsmaßnahmen gibt“, so die Agentur in Bezug auf Covid-19. Sport verbinde Menschen und vereine Leidenschaften auf eine ganz einzigartige Weise, „aber was bisher Herausstellungsmerkmal war, wird durch das Virus nun leider zum Verhängnis für viele Sportinteressierte, Athleten, Sportveranstalter und auch Zuschauer“.

Auch für die meisten Helfer des Mühlacker Triathlons ist die Absage laut der Darmstädter Agentur ein großer Verlust. Viele unterstützten das Event seit der ersten Auflage 2017 regelmäßig. Auch sie seien ein fundamentaler Bestandteil der Veranstaltung „und Teil einer großen Eventfamilie“, die sich in diesem Jahr nicht treffen könne.

Das T-Shirt ist im Internet erhältlich unter der Adresse www.triathlon-muehlacker.de.