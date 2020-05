Maskenpflicht: Amtsleiter zieht erste Bilanz

Seit gut einer Woche gilt die Pflicht, Schutzmasken zu tragen – und in Mühlacker hielten sich die allermeisten an die Vorgabe, lobt Ulrich Saur, Leiter des Ordnungsamts.

Wie fällt die Zwischenbilanz zur Maskenpflicht aus Sicht Ihrer Behörde aus?

Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gilt ja im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahn- und Bussteigen und in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in Einkaufszentren. Es gibt zwischenzeitlich ein gutes Angebot an solchen Masken für eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung. Zahlreiche Bürger haben auch das Nähen für sich entdeckt und individuelle Masken geschneidert.

Die Maskenpflicht wird sehr gut befolgt. Auch Einzelhändler haben mit entsprechenden Hinweisschildern ihre Kunden aufmerksam gemacht. Masken werden zum Teil auch auf der Straße getragen, auch wenn es hierzu keine Pflicht gibt.

Wie wird die Maskenpflicht kontrolliert?

Der Gemeindevollzugsdienst führt auch bei Einzelhandelsgeschäften Kontrollen durch oder an Bussteigen.

Gibt es Verstöße gegen die Abstandsregel?

In Einzelhandelsgeschäften etc. sind entsprechende Abstandsmarkierungen angebracht, an die sich die Kunden halten. Auch im öffentlichen Raum werden die Abstandsregeln gut befolgt, und es werden auch hier teils Masken getragen.

