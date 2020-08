Maskenmuffel sind gewarnt

Enzkreis (pm/the). Angesichts bundes- und landesweit ansteigender Corona-Zahlen ist die Einhaltung der Regeln im öffentlichen Nahverkehr in den Fokus gerückt. Wie berichtet, hat deshalb das Innenministerium gezielte Kontrollen angeordnet.

Den Auftakt machte, sozusagen als Feldversuch, in der vergangenen Woche das Polizeipräsidium Aalen, während das Präsidium Pforzheim auf weitere Vorgaben aus Stuttgart setzt. „Wir warten auf einen allgemeingültigen Rahmenbefehl basierend auf den Erfahrungen von Aalen“, schilderte am Mittwoch ein Polizeisprecher in Pforzheim den Stand der Dinge.

Es werde bereits auf die Einhaltung der Masken-Pflicht in Bussen und Bahnen geachtet, allerdings noch nicht im Rahmen gezielter Schwerpunktaktionen, hieß es auf Nachfrage im Präsidium. Derweil haben in einer gemeinsamen Mitteilung Verkehrsminister Hermann und Sozialminister Lucha nochmals auf die Bedeutung einer Mund-Nasen-Bedeckung für den Infektionsschutz verwiesen. Angesichts einer möglichen zweiten Infektionswelle müsse alles getan werden, um die Risiken einer Ansteckung zu verkleinern, betonten die beiden Minister. Da sich aber ein wachsender Teil der Fahrgäste nicht an die Maskenpflicht halte, habe das Land die Untergrenze für Bußgelder auf 100 Euro angehoben.