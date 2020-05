Zu „Weichen für Bürgerentscheid gestellt“ vom 8. Mai:

Wer in diesen Tagen durch die Flure wandelt, erlebt das Frühjahr in seiner ganzen Fülle. Neben dem Gelb der verblühenden Rapsfelder überwiegen die Grüntöne von Roggen-, Gerste- und Weizenhalmen, die der Wind bewegt. „Da wächst unser Brot“, pflegte mein Großvater zu sagen, und ich sehe ihn noch mit weitem Schwung Getreidekörner ausstreuen auf Flächen, die mit der Sämaschine nicht zu erreichen waren. Meinen Enkeln zeige ich oft ein frisch eingesätes Feld mit den geraden Längsstreifen und den quer verlaufenden Abschlüssen am oberen und unteren Ende, damit sie den Wert bäuerlicher Arbeit erkennen. Ein jahrtausendealter Berufsstand mit Sieben-Tage-Woche, abhängig von Sonne und Regen, Frost und Stürmen und neuerdings auch von den Folgen des Klimawandels. Die Risse im Boden sind nicht zu übersehen.

Beim Weitergehen denke ich dankbar, wie glücklich wir sein können, dass Bauern in unserer Umgebung das Land bewirtschaften und ihre heimischen Erzeugnisse in Hofläden anbieten. Als vor einigen Wochen beim Discounter Milch und Mehl fehlten, fanden wir das Gesuchte auf dem Biohof der Familie Blessing. Der Einkaufsführer des Landratsamts weist eine Vielzahl von Adressen auf, die zum Einkauf regionaler Produkte einladen. Schätzen wir diese ausreichend?

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie folgenschwer es ist, wenn ganze Wirtschaftszweige ins Ausland verlagert werden. Guten Ackerboden können wir nicht machen, er ist ein Geschenk der Natur. Oder eine Gabe Gottes, wie wir Christen am Erntedankfest singen: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land – doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand…“ Ich kann gar nicht anders, als für den Erhalt des wertvollen Ackerbodens zu werben, auf dem in diesem Jahr Weizen wächst.

Ingeborg Kühnel-Goinar, Wiernsheim