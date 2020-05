Unsolidarisch

Zu „Thema Schlachthöfe: Mast kritisiert Union“ vom 18. Mai:

Werkverträge öffnen Unternehmen die Möglichkeit, über Subunternehmen „Leiharbeiter“ einzustellen. Zum einen fördern derartige Arbeitsverträge ein unsolidarisches Verhalten innerhalb eines Betriebs. So ist es in einigen Unternehmen üblich, dass „Leiharbeiter“ andere Kleidung tragen und andere Auflagen erhalten als die eigenen Mitarbeiter*innen des Unternehmens. Dies fördert ein unsolidarisches Verhalten zwischen den Beschäftigten und schafft Anfeindungen. Zum anderen – und dies wird im Zuge der Coronakrise offensichtlich – wird unternehmerische Verantwortung abgegeben.

Einfach und bequem kann man damit Gesetze zu Mindestlohn, Arbeitsschutz, Unterbringung und Bezahlung aushebeln. Katja Mast, SPD-Bundestagsabgeordnete für unsere Region, hat dazu eine Petition auf ihre Homepage gestellt, die jeder Bürger und jede Bürgerin unterschreiben kann. Ziel ist es, dieses Geschäftsmodell genau unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls Werkverträge zu verbieten. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, die gesetzliche Lage für Werkverträge zu überprüfen. Leider höre ich vonseiten Gunther Krichbaums (CDU-Bundestagsabgeordneter), aber auch von anderen Parteien wenig konkrete Aussagen und Initiative in Bezug auf diesen Sachverhalt. Falls es jedoch der SPD gegen den Widerstand einer mächtigen Lobby gelingt, eine Gesetzesänderung umzusetzen und damit für mehr Gerechtigkeit unter den Beschäftigten, Solidarität und Kontrollmöglichkeiten zu sorgen, werden viele einen medienbegleiteten Sprint an den Tag legen, um sich mit den Früchten der SPD-Arbeit zu schmücken.

Sandra Maleck, Vorsitzende

SPD-Ortsverein Maulbronn