Unqualifiziert

Zum Leserbrief „Hoffen auf Abriss“ vom 18. März:

Als Kassierer des Fördervereins Sender Mühlacker hat mich der Leserbrief eines Ötisheimer Bürgers sehr getroffen. Wie kann der Schreiber von einer „geschönten Anzeige“ reden, wenn nur eine offizielle Gegenüberstellung der verschiedenen Gutachten veröffentlich wird. Diese Aufstellung wurde von der Stadtverwaltung erstellt. Meint der Schreiber etwa, der Verein hätte hier an den Zahlen etwas geändert? Dies wäre der Tatbestand der Verleumdung vonseiten des Schreibers.

Was die Kosten für die Anzeige betrifft, meint er, „dies könne nicht im Sinne der Spender sein“. Ich kenne als Kassierer ja alle Einnahmen des Vereins. Wir finanzieren uns ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen. Aus diesen wird die Anzeige finanziert.

In unserer Satzung steht, dass der Verein seine Aufgabe in dem Erhalt des Senders sieht. Die Finanzierung der Anzeige ist also über die Vereinssatzung gerechtfertigt.

Die Behauptungen in diesem Leserbrief werden heute gemeinhin als „Fakenews“ bezeichnet. Leserbriefe in der Presse sollten eigentlich gut überlegt sein und der Wahrheit entsprechen.

Rudolf Geltz, Ötisheim