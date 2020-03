Zu „Attraktive Ideen für Spielplätze“ vom 12. März und „Sender: Petitionsausschuss soll helfen“ vom 18. März:

Im Corona-Nebel sind in Illingen und Mühlacker kommunale Themen stark aus dem Fokus der Öffentlichkeit gewichen. Das ist zum einen die Sender-Problematik der Stadt Mühlacker und zum anderen sind es einige Posten im Haushaltsplan der Gemeinde Illingen.

Da Mühlacker finanziell sehr klamm ist, kann es den Sender-Kauf wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft stemmen. Aber Illingen hat’s! Anscheinend schwimmt Illingen im Geld, und Bürgermeister Eiberger möchte diese Mittel für eine aus meiner Sicht im Moment nicht notwendige Erweiterung des Spielplatzes in der Talaue vergraben. Ein Betrag von nahezu 700000 Euro wurde dafür eingestellt. Laut der Kämmerin sind die Steuereinnahmen stabil. Seit Corona sehe ich das etwas anders.

Meine Überlegung wäre die, dass die Gemeinde Illingen und ihr Bürgermeister-Eiberger-Team für die 700000 Euro, anstatt sie in der Talaue zu versenken, das Sender-Areal vom SWR kauft. Mühlacker könnte dann sein Wahrzeichen und die Stadtrechte behalten, und Bürgermeister Eiberger hätte eine eigene Kolonie in Mühlacker – wow!

Er könnte das Illinger Rathaus und das Ade-Areal an die Caritas verkaufen und würde so mindestens 3,6 Millionen Euro an Renovierungskosten sparen. Das Wiesental müsste nicht bebaut werden und wäre weiterhin naturbelassen. Die Caritas-Bewohner würden ins umgebaute Rathaus einziehen und wären mitten im Geschehen. Die Illinger Gemeindeverwaltung könnte in die neu erworbenen Sender-Hallen verlegt werden, und das Sender-Gelände wäre ein interkommunaler Kinderspielplatz mit einer 273 Meter hohen Bungee-Jumping-Nadel usw. Bürgermeister Eiberger würde als erster Bürgermeister eine eigene Sender-Anlage besitzen mit dem höchsten Bauwerk Baden-Württembergs. Gemeinderatssitzungen und amtliche Bekanntmachungen könnten über den innerörtlichen Rundfunk „Radio Illingen Hauptsender Mühlacker 576 kHz“ ausgestrahlt werden.

Illingen würde durch die Einsparung von circa 150000 Euro durch den Kauf des Senders und Nichterweiterung der Talaue sein Finanzpolster gewaltig erhöhen. Das wäre für Mühlacker und

Illingen die geniale kommunale Geostrategie, bevor der Sender fällt und

Illingens Geld in Schall und Rauch aufgeht. Aber: nur eine kleine Träumerei.

Albrecht Schmid, Illingen