Tiefer See: Viermal Danke!

Zum Bericht „Ärger rund um den Maulbronner Badesee“ vom 10. Juli:

Seit sieben Wochen ist der Tiefe See frei zum Schwimmen, seit sieben Wochen war ich jeden Morgen sehr früh dort. Danke, dass dies nun möglich ist.

Jeden Morgen ist der untere Bereich ohne Müll, ohne leere Flaschen: Danke!

Also am frühen Morgen ist die Welt dort in Ordnung: Danke!

Die Männer vom Bauhof sammeln täglich Müll ein im oberen Bereich, am Hang: Danke!

Vielleicht sehen die Menschen, die ihren Müll dort einfach fallenlassen, doch irgendwann, dass es Mülleimer gibt?

Gudrun Moritz, Mühlacker