Zu „Oehler bringt Enteignungen ins Spiel“ vom 12. Juni:

Die Aussage von Herrn Oehler, die zitiert wurde, dass es keine einzige Rückmeldung auf seine Umfrage gab, ob Bauplätze, die noch unbebaut sind, bebaut werden, stimmt so nicht.

Wir haben Rückmeldung gegeben, die bestätigt, dass unser Bauplatz in 2020 bebaut wird. Für uns stellt sich die Frage, ob die Ankündigung der Möglichkeit einer Enteignung nicht mit dem bevorstehenden Bürgerentscheid in Wiernsheim in Zusammenhang steht. Wird mit Enteignung geliebäugelt, gedroht, damit die Bürger für das neue Baugebiet stimmen? Oder welches Kalkül steht hinter so einer Aussage?

Klaus Zundel und Elke Kaiser-Zundel,

Wiernsheim