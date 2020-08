Als ich in meiner Lieblingsgaststätte auf der Speisekarte nach dem traditionell leckeren „Zigeunerschnitzel“ suchte, wurde ich nicht fündig – auf Nachfrage wurde mir erklärt, dass das „Zigeunerschnitzel“ ab sofort „Paprikaschnitzel“ heißt, aber genau so lecker ist wie vorher. Um nicht anzuecken wegen der aktuellen Rassismus-Diskussion, hatte man sich dafür entschieden.

Am Ortsausgang in Zaisersweiher, Richtung Diefenbach, steht die uralte „Zigeunereiche“. Über der gemütlichen Sitzbank, rund um den Baum, prangt ein Namens-Schild aus alter Zeit: „Zigeunereiche“. Viele Wanderer, Radfahrer, Motorradfahrer und sonstige Gruppen treffen sich in Zaisersweiher bei der „Zigeunereiche“. Jetzt hätte ich da mal eine Frage an die Öffentlichkeit: Müsste der Baum umbenannt werden zum Beispiel in „Paprikaeiche?“

Ein bekannter Hersteller benennt seine Zigeunersoße um in „Paprikasauce Ungarische Art“. „Zehn kleine Negerlein“ und „Jim Knopf und die Wilde 13“ gehören auch schon zur verbotenen Literatur. Selbst ein „Mohrenkopf-Weckle“ kann man nicht mehr beim Bäcker bestellen, das war in meiner Kinderzeit alles noch gang und gäbe, ohne dass man sich dabei versündigt hätte.

Sicher gibt es in diesem Zusammenhang noch viele weitere Beispiele, die ich einfach ärgerlich finde, weil keiner, der sich unter die „Zigeunereiche“ setzt, irgendetwas gegen einzelne Volksgruppen hat, aber nach Vorgabe der „Sprachpolizei“ schon ein schlechtes Gewissen haben sollte. Ich denke, wir sollten uns nicht von selbst ernannten Moralaposteln verbieten lassen, so zu sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist.

Werner Wolff, Maulbronn