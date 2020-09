Sollen die Höfe ins Industriegebiet?

Zu „Störende Landluft kontra neues Baugebiet“ vom 24. September und Leserbrief „ Das stinkt zum Himmel!“ vom 25. September:

Die zukünftige Dorfentwicklung in Mühlhausen hängt von vielem ab, aber sicher nicht vom Diktat der Landwirtschaft. Das „Privileg“, im Außenbereich zu bauen, entspringt schierer Notwendigkeit. Wenn die Betriebe nicht mehr im Dorf sein sollen, dann bleibt ja nur der Außenbereich. Oder sollen die Höfe etwa ins Industriegebiet?

Aus Gründen einer zukunftsfähigen Betriebs- und Dorfentwicklung wurden etliche Bauernhöfe ab den 1960ern aus den Dörfern ausgesiedelt. So haben auch wir 1985 in die Narichenhalde umgesiedelt. Die Häuser am Ortsrand stammen aus den 90ern.

Der Standort wurde vom Naturschutz favorisiert, obwohl wir dort keinerlei Eigentum besaßen. Auch für privilegierte Bauten gelten Auflagen bezüglich Hochwasser- und Naturschutz. Wir erzeugen übrigens nicht nur Mist und Gülle, sondern nebenbei auch noch Milch und Fleisch. Wer einen Spaziergang macht, kann den Kühen dabei sogar zuschauen.

Betriebe, denen Subventionen gewährt werden, müssen die EU-Standards in Bezug auf den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen einhalten. Die transparenten Zahlungen sorgen für zeitgemäße Betriebseinrichtungen und nicht zuletzt für günstige Lebensmittelpreise in Deutschland. Wie wichtig eine regionale Erzeugung von essenziellen Gütern ist, zeigt dieses Krisenjahr überdeutlich.

Benjamin Schmierer,

Mühlacker-Mühlhausen