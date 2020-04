Zu „Wende: Sender so gut wie gerettet“ vom 21. März:

Stuttgart mit em Fernsehturm, Mühlacker mit em Sender, ond en Wilsdruff gibt’s au so a Deng – wenn i Zeit han, fahr i mol hin. P.S.: Den Eiffelturm kennt jo jeder, bloß die Türm in Mühlacker on Wilsdruff sen scheeener.

Roland Leicht, Ölbronn-Dürrn