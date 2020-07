Zu den Leserbriefen „Selbst entscheiden“ vom 24. Juli und „Es kann jeden treffen“ vom 25. Juli:

In dem Leserbrief „Es kann jeden treffen“ heißt es, die meisten wären froh, wenn es endlich eine Impfung gäbe. Wie ist dafür der Beweis? Ich habe da ganz andere Erfahrungen im Austausch mit Menschen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht um die Selbstbestimmung über seinen Körper, die Entscheidung selbst tragen zu dürfen: Vertraue ich dieser Impfung, habe ich keine Angst vor eventuellen Impfschäden, die meines Erachtens zu selten aufgezeigt werden? Oder habe ich Angst vor dieser Impfung, weil noch keine Langzeitstudien aufgezeigt werden konnten, weil ich Kenntnis über Impfschäden durch Recherchen habe! Oder ich mich fürchte, dass durch diese Impfstoffe meinem Körper andere krankmachenden Substanzen zugeführt werden. Fragezeichen über Fragezeichen stehen hinter beiden Seiten.

Wer außer Gott und mir selbst hat das Recht, über mich zu bestimmen? Wir laufen zudem Gefahr, immer weiter in eine Diktatur zu kommen. Die Pforten zur Fremdbestimmung könnten langsam in einer Weise geöffnet werden, die vielen nicht bewusst ist. Deshalb möge sich jeder gerne impfen lassen, wer der Impfung vertraut. Aber bitte möge jeder den anderen selbst entscheiden lassen, ob er eine Impfung will oder nicht. Das wäre Selbstbestimmung.

Birgit Schaub-Grund, Knittlingen