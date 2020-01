Zum Leserbrief „Millionengrab Sender“ vom 27. Januar:

Noch sehr geehrter Herr Leo, Sie selbst schreiben, dass die zwei Gutachten (Denkmalstiftung 1,1 Millionen Euro und SWR rund sogar 3,8 Millionen Euro) also mindestens 2,7 Millionen Euro, zu hoch sind, auch da Gutachter als Ergebnis den Preis schreiben, den der SWR hier zum Beispiel gern gehabt hätte. Dass der also um mindestens 2,7 Millionen Euro zu hoch ist, hätten Sie in Ihrem Leserbrief schon erwähnen müssen. Nun mach ich es halt.

Und wenn die Abspannseile (Pardunen) seit 1968 inklusive der wenigen Spannschlösser bis heute so gut hielten, kann es da nicht auch sein, dass dies noch Jahre gut hält? Noch besser wäre es natürlich, wenn zum Beispiel das Regierungspräsidium vor dem Beschluss Senderabriss oder Sendererhalt vom SWR verlangt, dass der SWR den Sender Mühlacker plus Areal und Gebäude vor dem Verkauf noch mal selbst auf Vordermann zu bringen hat.

So würden erst in etlichen Jahren für die Stadt Kosten anfallen, an denen sich SWR, Denkmalstiftung und Land beteiligen müssen. Ich meine, der SWR muss sich immer beteiligen, solange der Sender steht. Und der Wirtschaftsausschuss des Landtags dann auch. Aber den Antrag soll bitte nicht Herr Erik Schweickert von der FDP wieder stellen, eher die Stadt Mühlacker oder die Denkmalstiftung und das RP selbst. Der Sender gehört erhalten, solange es irgend geht. Auch wegen der Nachwelt. Er ist auch ein Industriedenkmal.

Der SWR will ja das ganze Senderareal (ich meine weit über sieben Hektar Gelände mit Gebäuden und Sender) für 550000 Euro an die Stadt verkaufen. Die Gebäude muss der SWR auch noch sanieren. Dann kann er erst verkaufen, und die Stadt kann aus Gelände und Gebäuden Millionen Euro Gewinn erhalten. Das Areal bietet sich geradezu an, ein Schmuckstück für Mühlacker zu werden, zum Beispiel für Mehrfamilien- und Mehrgenerationenhäuser. So ist der Sendererhalt kein Millionengrab, sondern noch ein Millionengewinn.

Werner Schmid-Burger, Ötisheim