Schlaglöcher sind die Radwege-Realität

Zu „Der Fahrradverkehr soll rundlaufen“ vom 8. Oktober

Inwieweit das Aufpinseln von Markierungen auf Asphalt die Sicherheit von Radfahrern erhöhen könnte, erschließt sich mir nicht wirklich. Augenscheinlich liegen Welten zwischen dem Anspruch der Stadt Mühlacker, eine Radfahrer-freundliche Stadt zu sein, und der gefährlichen, mit riesigen Schlaglöchern übersäten Radwege-Realität, welche man an wirklich sehr vielen Stellen im Umkreis von Mühlacker beobachten kann. Das Beispiel Werkstraße in Enzberg verdeutlicht das Problem – eine über Jahrzehnte vernachlässigte Straße müsste dann auf Kosten der Anwohner (weil nicht erschlossen!) saniert werden, weil selbst für einen neuen Fahrbahnbelag die Mittel nicht vorhanden sind. Das erinnert stark an die Höhenstraße in Enzberg. Dagegen wurde die völlig sinnfreie Fahrbahnabsenkung des Kanalwegs in Enzberg aufwendig und mit hohen Kosten durchgezogen; Vorteile gibt es keine, zumal Radfahrer keine Vorfahrt beim Überqueren der vielbefahrenen Straße haben.

Positiv anzumerken ist, dass man die Strecke Pinache – Grossglattbach für Radler entschärfen will. Weniger positiv ist, dass man sich um Strecken etwa unterhalb des Flugplatzes (zwischen Schloßstraße/Niefern und St.Andreas-Straße/Dürrmenz) überhaupt nicht kümmert. Diese wird, obwohl nur für Radfahrer/Fußgänger/Landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben, von sehr vielen Autofahrern als Abkürzung verwendet, was zu extrem gefährlichen Situationen führt. Zudem ist ein Teil der Strecke übersät mit Löchern. Oder die Strecke von Pinache Richtung Öschelbronn: Dort „fehlt“ schlicht ein Stück des Radweges, was ebenfalls nicht ganz ungefährlich ist, speziell, wenn man aus Pinache kommt. Solche Beispiele gibt es etliche; die Befragung von Personen, die regelmäßig mit ihrem Rad das Wegenetz nutzen, würde sicherlich weiterhelfen – und eine Geldverschwendung wie am Kanalweg in Enzberg verhindern.

Stephan Koch, Mühlacker