Zum Leserbrief „Lascher Umgang mit Corona-Gefahr“ vom 17. August:

Als Eltern einer Tochter, die an der im Leserbrief genannten Ferienfreizeit des Circus Ballessa teilgenommen hat, verwehren wir uns gegen die im Leserbrief zu lesende Behauptung unzureichender Schutzmaßnahmen. Wir haben selber das fröhliche Miteinander der Kinder beim Erlernen verschiedener Darbietungen miterlebt, nicht die ganze Zeit, aber sicher sehr viel intensiver, als es durch die Lektüre des schönen Artikels vom 14. August möglich ist.

Das Hygienekonzept war allen Eltern vorgelegt worden, es wurde den Kindern erklärt und nicht zuletzt auch den Besuchern der Aufführungen. Soweit wir wissen, war es auch genauso behördlich genehmigt, wie es umgesetzt wurde.

Das vom Leserbrief-Schreiber genannte Foto selbst zeigt Kinder, die in immer der gleichen Gruppe ohne Masken üben. Na und? In der Schule sitzen auch Kinder ohne Masken zusammen, in Räumen wohlgemerkt. Die Bayern werden beim Europapokalspiel am 19. August mit noch engeren Abständen geschwitzt haben…

Und uns persönlich verursachen die meisten Supermarktbesuche mehr Unbehagen als die Teilnahme unserer Tochter an der Zirkuswoche in Mühlacker.

Gemeinschaftliche Aufmerksamkeit und Fürsorge füreinander und Reflexion echter Fakten statt unsachlicher Kommentare zu einem Zeitungsbericht sind das, was wir brauchen,

Regina Pitter-Eberle und Dr. Stephan Pitter, Pforzheim