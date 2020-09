Zum Artikel „,Menschen wie Sie und ich‘“ vom 3. September:

In unserem Land gilt das hohe Gut der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, doch dies darf nicht missbraucht werden. Die Äußerungen des „Querdenkers“ im Mühlacker Tagblatt sind, gelinde gesagt, naiv.

Hat er die Fahnen der sogenannten Reichsbürger und der Rechtsextremen nicht sehen können? Die Maske kann ihm ja nicht die Sicht genommen haben, denn er wird keine getragen haben. Und, liebe „Querdenker“, im Nachhinein weiß man immer alles besser. Anfangs der Pandemie, mit einem unbekannten Virus und den erschütternden Bildern aus Italien, war kein anderer Weg möglich, als der, den unsere Regierung eingeschlagen hat – um Menschenleben zu retten und zu schützen. Die relativ geringen Erkrankungsfälle, die wir jetzt haben, sind diesen Maßnahmen geschuldet.

Die meisten Länder auf der Welt stehen schlechter da. Und: In welchem Land will der „Querdenker“ denn leben? Etwa in Russland oder Brasilien?

Anita Koziol, Mühlacker