Müller-Fleisch: Betrieb einstellen!

Zur Situation bei Müller-Fleisch:

Mit Wut und Fassungslosigkeit verfolge ich nun schon seit Tagen die Berichterstattung zur Situation des Schlacht- und Zerlegebetriebs in Birkenfeld. Trotz der Tatsache, dass bereits 230 der 1100 Beschäftigten positiv auf Corona getestet wurden und mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen ist, läuft der Betrieb noch immer weiter. Das ist ein Skandal größten Ausmaßes.

Landrat Bastian Rosenau behauptet erstens, es bestünde kein erhöhtes Risiko für Verbraucher, und zweitens sei eine Überwachung aller 1100 Mitarbeiter nicht zu leisten. Ersteres mag stimmen, zweiteres ist die ordnungspolitische Bankrotterklärung des politisch Verantwortlichen. Er handelt nach dem Motto, wenn wir die Überwachung aller Beschäftigten von Müller-Fleisch schon nicht überwachen können, dann sollen halt alle, die „noch“ nicht positiv getestet wurden, erst mal weiterarbeiten. Schließlich sei der Betrieb ja angeblich systemrelevant.

Dazu nur zwei Anmerkungen: Erstens gibt es noch genügend andere Schlachtbetriebe, und zweitens wäre es sowohl den Verbrauchern im Sinne ihrer eigenen Gesundheit, zumindest, wenn sie im Enzkreis wohnen oder arbeiten wie ich, als auch im Sinne der Gesundheit der Beschäftigten durchaus zumutbar, einige Wochen auf frische Fleisch- und Wurstwaren zu verzichten. Verantwortlich für die rasante Ausbreitung des Coronavirus unter den überwiegend aus Osteuropa stammenden Leiharbeitern ist inn erster Linie natürlich die verantwortungslose Geschäftsleitung von Müller-Fleisch, die ihrer Führsorgepflicht als Arbeitgeber nicht nachgekommen ist, obgleich sie neben den Bedingungen im Betrieb natürlich auch über die beengten Wohnverhältnisse „ihrer Mitarbeiter“, welche die Ausbreitung des Virus begünstigt haben, durchaus Bescheid wusste.

Spätestens mit Bekanntwerden der Corona-Pandemie hätte die Firmenleitung entsprechende Schutzmaßnahmen im Betrieb und in Bezug auf die Unterkünfte, welche auch in Nicht-Coronazeiten völlig inadäquat sind, treffen müssen. Dass die Beschäftigten zwar jetzt unter Quarantäne stehen, aber trotz noch ausstehender Testergebnisse weiter arbeiten müssen, erhöht das Infektionsrisiko weiter.

Jetzt müssen meines Erachtens schnellstens Konsequenzen aus dem Skandal gezogen werden: Der Betrieb muss sofort für mindestens zwei Wochen eingestellt werden und die Beschäftigten in menschenwürdige Quartiere, in denen die Abstands- und Hygienevoraussetzungen erfüllt werden können, untergebracht werden. Die Beschäftigten müssen fortlaufend nachgetestet werden, um weitere, insbesondere unerkannte Infektionen auszuschließen. Sind danach weitere Infektionen ausgeschlossen, kann der Betrieb unter äußersten Sicherheits- und Hygienebedingungen wieder langsam hochgefahren werden.

Die Geschäftsführung von Müller-Fleisch muss sich ihrer Fürsorgepflicht auch in Bezug auf die Unterbringung der Leiharbeiter stellen, die für sie arbeiten, und zwar nicht nur aktuell, sondern generell. Die politisch Verantwortlichen müssen schnellstens eine deutlich lesbare Kennzeichnungspflicht auf Fleisch- und Wurstwaren beschließen, mit welcher nachzuvollziehen ist, in welchem Schlacht- und Zerlegebetrieb die Waren verarbeitet wurden, damit verantwortungsvolle Verbraucher Produkte, die in Betrieben verarbeitet werden, die überwiegend schlecht bezahlte Leiharbeitskräfte in der Produktion einsetzen, generell meiden können.

Arno Rastetter,

Gewerkschaftssekretär IG Metall Pforzheim