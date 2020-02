Mensch, Umwelt Masten

Zu „Sender bekommt seine (letzte) Chance“ vom 29. Januar:

Fazit der Sitzung im Gemeinderat zum Sender am 28. Januar: Es gab keine konkreten Informationen über den Umfang der notwendigen Sanierungsmaßnahmen, keine konkreten und belastbaren Zahlen zur Sanierung, keine über mögliche Fördergelder. Stattdessen seitens der LMU blumige Rechnungen; zum Beispiel, wie die Halle profitabel zu vermieten wäre. Nicht genannt: die dabei erforderlichen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen.

Wenn ich ein privater Hauskäufer wäre, würde ich dann ein Haus kaufen, ohne Kenntnis der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und -kosten? Würde ich mich auf die schwammige Zusage meiner Bausparkasse (hier Wirtschaftsministerium) verlassen, sie würde mir „mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Seite stehen“? Vor dem Hintergrund, dass zu guter Letzt dem Verkäufer (SWR) auch nach 30 Jahren noch 50 Prozent einer möglichen Wertsteigerung zustehen würden?

Natürlich ist mir klar, dass es mit öffentlichen Geldern anders funktioniert (Stuttgart 21, BER), aber man kommt schon ins Nachdenken. LMU und SPD beschworen die Identitätsstiftung des Senders. Mein Eindruck in vielen Gesprächen: Das Thema spaltet, macht wütend, weil Geld, Zeit und Prioritäten der Stadtpolitik auf einen Mast und nicht auf drängende Probleme der Anwohner gerichtet sind. Kinder und Jugendliche machen Sport in einer Turnhalle, in der zahlreiche Wassereimer wegen des undichten Daches stehen. In unserem Viertel Ulmer Schanz (circa 250 Einwohner) hat sich noch nie eine Vertreterin der LMU oder SPD blicken oder hören lassen, um uns beim Erhalt der Stahlbrücke zu unterstützen oder wenigstens anzuhören. Damit auch in Zukunft alte und behinderte Menschen, Mütter mit Kinderwagen und Schulkinder ungehindert und gefahrlos in die Kernstadt gelangen können.

Dazu noch ein Zitat von Herrn Bächle (CDU) in einer Anfrage an die Stadtverwaltung wegen der Müllprobleme auf der alten Brücke: „Keine Brücke – kein Müll, würde ein Mathematiker sagen“. Ich würde mir wünschen, dass im Gemeinderat und in der Stadtpolitik wieder Mensch und Umwelt Vorrang haben. Ich wünsche den Sender-Befürwortern Erfolg, sofern Kostenneutralität gewährleistet ist. Und ich wünsche mir seitens der Sender-Befürworter eine sachliche Diskussion und keine Diffamierung von Menschen, die anderer Meinung sind.

Karl Müller, Mühlacker