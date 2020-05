Zum „Nachgefragt – Es herrscht Hochbetrieb“ vom 7. Mai:

Wenn der Inhaber des Fahrradfachgeschäfts „Tretlager“ in Bretten sagt, er wolle seit einem Jahr eine Filiale in der Bahnhofstraße eröffnen, was wohl die Attraktivität von Mühlacker nur bereichern könnte, sei aber bislang immer an Auflagen der Stadt gescheitert, frage ich mich, ob Mühlackers Bahnhofstraße nur noch aus Nailstudios, Handyshops und Spielhallen bestehen soll.

Heidi Riehm, Mühlacker