Hilfe geleistet

Zu „Eindringlicher Appell gegen Egoismus“ vom 18. April:

Der Autor des Schreibens aus Bassano beklagt sich bitter, dass wir Deutschen in der Corona-Krise die Solidarität gegenüber Italien vergessen haben. Da möchte ich ihn daran erinnern, dass wir medizinische Hilfe in Form von Geräten und Schutzmittel geleistet haben und zudem schwerstkranke Corona-Infizierte in unseren Krankenhäusern behandeln, obwohl wir viele deutsche Corona-Patienten haben, die sich in Südtirol beim Skifahren angesteckt haben, weil die dortigen Behörden aus Raffgier dem Treiben in den Bars und auf den Pisten zu lange zugesehen haben. Außerdem hat die italienische Regierung den großen Fehler gemacht, dass sie die große Zahl von Arbeitern aus dem Norden ohne Corona-Test zurück in ihre Heimat reisen ließ, wo diese die Bewohner im Süden angesteckt haben.

Italien bekam über den europäischen Rettungsfonds 39 Milliarden (ohne Bedingungen) angeboten, die der Ministerpräsident Conte aber in einem unverschämten Ton abgelehnt hat, weil er unbedingt Eurobonds, das Geld also geschenkt bekommen will. Das würde ihm passen, Geld zu bekommen, für das andere bürgen und ins Obligo gehen, weil dieses Italien nie zurückzahlen kann und will (Steuerbetrügereien und jahrelange Misswirtschaft ohne Aussicht auf Besserung). Merke: Man soll nicht gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.

Erinnern möchte ich auch noch daran, dass Italien 2015 und später nur die Flüchtlinge aufgenommen hat, die es als Arbeiter benötigte, den weitaus größeren Teil hat es durchgewunken. Dies alles sollte der Autor sich doch in Erinnerung bringen, bevor er uns verurteilt.

Holk Stetter, Mühlacker