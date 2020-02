Fachwissen bündeln

Zu „Stadt Mühlacker hat den Plan“ vom 20. Februar:

Es ist richtig und gut, dass städtische Beschäftigte in die Planung von Projekten und Vorhaben eingebunden sind und diese Aufgabe nicht ausschließlich Externen überlassen wird. Und es ist sinnvoll, diese internen Personalkosten bei der Kostenberechnung zu berücksichtigen, da nur so eine Vergleichbarkeit zu den mit Hilfe von Externen umgesetzten Projekten erreicht werden kann. Dies dient letztlich der Haushaltsklarheit.

Zu beachten bleibt aber, dass die internen Personalkosten auch entstehen, wenn die Beschäftigten andere Aufgaben wahrnehmen, während der Einsatz von Externen den städtischen Haushalt zusätzlich belastet.

Nicht zwingend nachvollziehen kann ich jedoch die Aussage, dass mehr Personal in den Fachämtern erforderlich wird, wenn weniger Aufträge an externe Fachleute vergeben werden. Wenn tatsächlich knapp 20 Personalhaushaltsstellen in den Fachämtern mit Planungsaufgaben betraut sind, sollte vorab geprüft werden, ob die bisherige Organisationsstruktur und Aufgabenzuweisung für die anfallenden Aufgaben noch richtig ist.

Da auch bei verschieden gelagerten Projekten stets ähnlich gelagerte Aufgaben zu erledigen sind, sollte aus meiner Sicht vorab geprüft werden, ob diese in einer Art Zentralstelle bearbeitet werden können. In dieser Zentralstelle kann das erforderliche Fachwissen gebündelt und vertieft amtsübergreifend vorgehalten werden. Dort könnten auch die im Zusammenhang mit den Projekten anfallenden vergaberechtlichen Fragen geklärt werden. Die Fachämtern würden dadurch von gleich gelagerten Querschnittsaufgaben entlastet und könnten sich auf ihre fachspezifischen Aufgaben konzentrieren.

Eine weitere Entlastung wäre sicherlich auch durch eine in Abstimmung mit dem Gemeinderat getroffene Priorisierung der Projekte zu erreichen.

Wolfgang Harlander junior, Mühlacker