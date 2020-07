Zum Bericht „Freibadsaison in Ötisheim fällt aus“ vom 9. Juli:

Staunend habe ich gelesen, dass die Gemeinde Ötisheim zur Freibaderöffnung die Frage nach dem Verhältnis von Kostenaufwand und Ertrag stellt. In einer Zeit, in der viele Kinder und Familien im Sommer händeringend nach Urlaubs-Alternativen suchen. Wo kommen wir hin, wenn das alle Städte und Gemeinden so sehen? Dann müssen wir in der gesamten Republik alles schließen. Kein Freibad – geschweige denn Hallenbad – kann kostendeckend arbeiten. Es ist die ureigenste Aufgabe von Gemeinden, Dienstleistungen für ihre Bürger zur Verfügung zu stellen, und nun ausgerechnet Ötisheim! Hauptsache, der Stadtsäckel bleibt prall gefüllt. Selbstverständlich ist im Moment alles mit Mehrkosten, Mehraufwand und Corona-Verordnungen belastet. Jede Firma, jeder Verein muss umdenken, neu planen, organisieren.

An dieser Stelle wird ja normalerweise hauptsächlich über die Unzulänglichkeiten in meiner Heimatstadt Mühlacker genörgelt, und auch in Mühlacker ist es sicherlich nicht einfach, den Freibad-Betrieb zu organisieren – aber alles ist machbar, wenn man es will.

Und das Risiko der Ansteckung hat ja wohl jede andere Gemeinde auch – aber schön für Ötisheim, wenn man sich seine Komfortzone bewahren kann.

Wenn sich wohlhabende Gemeinden so fadenscheinig aus der Affäre ziehen, was kann man dann von Gemeinden erwarten, die mehr Aufgaben zu stemmen und zu bezahlen haben und nicht so komfortabel gebettet sind? Eigentor für Ötisheim. Schwache Vorstellung.

Thomas Ufrecht, Mühlacker