Die wahren Helden

Zu den Helden des Tafelladens:

Es ist sehr schön zu sehen, wie viele junge Leute derzeit bereit sind, sich beim Tafelladen in Mühlacker einzubringen. St.-Georgspfadfinder, FeG beziehungsweise Royal Rangers, Schüler, Studierende u. a. Für sie alle ist es eine Chance, in der Krise etwas Gutes zu tun und gleichzeitig einen Einblick in die Arbeit der Tafel zu bekommen.

Dass das sonst übliche Helferteam des Tafelladens zu einem großen Teil zur sogenannten Risikogruppe gehört und daher nicht eingesetzt werden soll, ist verständlich. Ich habe vor Ort aber durchaus auch mitbekommen, dass nicht alle aus der Stammmannschaft der Helfenden glücklich darüber sind, bei der Wiedereröffnung des Tafelladens außen vor gelassen worden zu sein. Auch hierfür habe ich Verständnis. Doch die Stunde dieser Menschen wird schon bald wieder schlagen. Denn spätestens, wenn die Schulen und Hochschulen wieder ihren Betrieb aufnehmen, werden die jungen Helferinnen und Helfer nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann braucht es die „Älteren“, die sich hier für eine großartige Sache engagieren.

Für mich sind die wahren Heldinnen und Helden des Tafelladens diejenigen, die sich auch ohne Krise jahrein, jahraus jede Woche für die Tafel engagieren. Die sich zum Beispiel im Verkauf oder als Fahrer betätigen oder als Betriebe oder Einzelpersonen regelmäßig Lebensmittel und viele andere Produkte spenden. Diese haben meinen ganz großen Dank und Respekt.

Dennis Müller, Mühlacker