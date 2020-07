Zum Bürgerentscheid in Wiernsheim:

In Wiernsheim hat eine Mehrheit in einer Sachfrage entschieden. Es ging um die Ablehnung der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein zukünftiges Wohngebiet. Auch wenn einige persönlich vielleicht anderer Meinung sind, so wird der Gemeinderat diese Mehrheitsentscheidung natürlich mittragen – denn das ist das Wesen der Demokratie.

Die Demokratie ist zwar nicht die einfachste, aber sie ist die beste Regierungsform, die wir haben. Demokratie muss man aber lernen. Nicht einer entscheidet, sondern eine Mehrheit. Diese kann heute so und morgen wieder anders aussehen – auch das ist das Wesen der Demokratie.

Zwangsläufig wird in einer Demokratie um Sachfragen gestritten, teils werden konträre Meinungen ausgetauscht, aber auch gemeinsame Anknüpfungspunkte gesucht und ab und zu auch ein Konsens gefunden, den dann alle mittragen. Auch wenn teils mit harten Bandagen in der Sache gekämpft wird, so sollte man nie vergessen, dass es immer um nur eine Auseinandersetzung in einer Sachfrage geht, und nicht um eine persönliche. Jemand, der eine andere Meinung in einer Sachfrage hat, ist kein Feind. „Hart in der Sache, aber den anderen als Person trotzdem zu achten und zu respektieren“, auch das gehört zu einer Demokratie.

Persönlicher Hass frisst uns auf und spaltet unsere Gesellschaft, das können wir alle gerade in den USA beobachten. Ich möchte nicht in solchen Verhältnissen leben, und ich hoffe, dass die Mehrheit dies genauso sieht. Und am Ende entscheidet die Mehrheit – denn das ist das Wesen der Demokratie.

Dr. Achim Stuible, Gemeinderat

der Unabhängigen Liste Wiernsheim