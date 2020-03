Dank an die Retter

Zu „Wende: Sendermast so gut wie gerettet“ vom 21. März:

Nun ist es raus, der Sender ist gerettet. Der Förderverein freut sich für den Sender und die Mühlacker Einwohnerschaft, dass unser stadtbildprägendes Bauwerk und Symbol nun doch nicht auf dem Altar einer verlogenen Wirtschaftlichkeit geopfert werden muss. Der Dank geht insbesondere an unsere beiden mutigen Vereinsmitglieder, die dieses Kaufrisiko mitgehen und die Rettung möglich gemacht haben. Wir hoffen, dass ihr Einsatz belohnt wird.

Einen bitteren Nachgeschmack jedoch hat die ganze Sache. Zum einen ist damit die von den Stadtratsfraktionen CDU und LMU sowie dem Förderverein eingereichte Petition obsolet und somit die Chance vertan, an quasi oberster Stelle im Land feststellen zu lassen, ob und dass das Regierungspräsidium eine auf fehlerhaftem Ermessen basierende Entscheidung getroffen hat, und zum anderen, dass sich die Stadt und ihre Verwaltungsspitze mit Hilfe einiger Ratsmitglieder so billig aus der Verantwortung stehlen konnte. Der Sender prägt Mühlacker, der Sender machte die Gemeinde zur Stadt, der Sender gehört zur Stadt wie die Enz und der Bahnhof und sollte von dieser als ihr ureigenes Denkmal gepflegt werden. Das jetzige Verfahren ist meines Erachtens die falsche Interpretation vom schlanken Staat, der alles in private Verantwortung legen will.

Dennoch: Dank und Anerkennung für die Senderretter.

Frank-Ulrich Seemann, Mühlacker