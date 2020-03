Zu „Gemeinderat schließt auch die Hintertür“ vom 13. März:

Die „Charade Eiberger“ hat eine neue Stufe erreicht, was keinen wundert.

Nun setzt der Rathauschef seine Energie darin, in einer Gemeinderatssitzung, in der es bestimmt Sitzungsgeld aus der Gemeindekasse gibt, den Bürgerverein Illingen zu „übernehmen“. So nennt man das im Volksmund, wenn jemand mit allen Möglichkeiten – und in diesem Fall auch mit einem falschen Spiel – die Macht irgendwo an sich reißen will. Eibergers Antrag, beim Bürgerverein Mitglied zu werden, ist nicht gelungen, dann sei es so. Nun versucht der Schultes, die Gemeinderatsmitglieder, die mit der Sache gar nichts zu tun haben, zwangszuverpflichten, in diesen Verein – natürlich bezahlt von der Gemeindekasse – einzutreten und dann wohl nach seiner Pfeife zu tanzen.

Der Mann hätte es in Kauf genommen, die Gemeindekasse – ja, zugegeben der Betrag wäre jetzt nicht hoch – mit Mitgliedsbeiträgen zu belasten, womit Gemeindeeinnahmen zweckentfremdet würden. Dem Herrn Eiberger ist wohl jedes Mittel recht, die Gemeinde zu blamieren und zu ruinieren. In den umliegenden Gemeinden und Städten wird laut gelacht über so ein Vorgehen.

Die verdienten Gemeinderatsmitglieder Scheuermann und Kluge tun gut daran, den Bürgermeister – entrüstet oder ironisch – vor allen vorzuführen. Der Gemeindechef sollte sich auf die Aufgaben in der Gemeinde konzentrieren und nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Eine Anleitung in guter Gemeindeführung könnte er sich bei Herrn Scheuermann oder Herrn Kluge holen, diese Herren jammern nicht, sondern handeln, und das ohne langes Lamentieren.

Herrn Eiberger ist es aber am Herzen gelegen, Gegner mundtot zu machen; egal, mit welchen Mitteln. Ist man nicht der Meinung des Rathauschefs, wird man so lange torpediert, bis das Ergebnis für den Schultes stimmt.

Wir leben in einer Demokratie, wenn das noch nicht durchgedrungen sein sollte. Herr Kluge war schon öfters bei, im Übrigen öffentlich zugänglichen, Versammlungen des Bürgervereins dabei und hat auch mitdiskutiert. Herr Eiberger hingegen kommt ja nicht einmal, wenn er eingeladen wird – entweder aus Egoismus oder aus Verletzung wegen nicht Aufnahme in den Verein – zu einer Podiumsdiskussion.

Ich hoffe sehr, dass die Illinger Bürger und Wähler ihre Konsequenzen ziehen. Und noch eine kleine Anmerkung: Leserbriefe sind nicht anonym und zählen nicht zur Kategorie Angriff auf diverse Personen. Ich bin Illinger Bürger und im ehrenamtlichen Sektor seit vielen Jahren tätig. Daher beanspruche ich für mich das Recht und die Pflicht, meine Meinung kundzutun.

Jochen Ragowski, Illingen