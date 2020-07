Zu „Sparkasse dünnt ihr Filialnetz aus“ vom 16. Mai und „Kampf um Sparkassen-Filiale“ vom 9. Juli:

Trotz parteiübergreifender Bemühungen von Teilen des Gemeinde- und Ortschaftsrates hat nun die Sparkasse Pforzheim Calw an der noch bestehenden Zweigstelle ohne Personal in unserem Ort den Schlitz für die Überweisung und den Briefkasten zugeklebt.

Was jetzt? Wohin mit meiner Überweisung? Die nächste Sparkasse in Knittlingen ist fünf Kilometer entfernt. Ich finde dieses Verhalten maßlos.

Nach meiner Information sollte doch vom örtlichen Gemeinde- und Ortschaftsrat und der Sparkasse eine „tragbare Lösung“ für das künftige Angebot gefunden werden. Warum dann diese Blitzaktion? Wenn die Sparkasse in Pforzheim „Event-Veranstaltungen“ anbietet und dafür noch Vergünstigungen geben kann, was doch eigentlich nicht zu ihren Aufgaben gehört, dann sollte doch zuerst die Landbevölkerung versorgt werden. Bei 1700 Einwohnern hat jeder, der einen Job hat, Rentner ist oder Sozialhilfe bezieht, ein Bankkonto, und für dieses Konto sollte auch jeder vor Ort seine Bankgeschäfte erledigen können.

Erst recht, wenn er sein Konto bei einer öffentlich-rechtlichen Bank hat, die in erster Linie zu Diensten der Bürger verpflichtet sein sollte. Ich denke, in unserem Fall ist jetzt auch die Politik gefordert sowie die Verwaltung und der gesamte Gemeinderat. Als Anregung noch eine Empfehlung an die Sparkasse: Bildet doch in dieser idealen Örtlichkeit einen Zusammenschluss mit der Volksbank Pforzheim, dann wären Kosten geteilt und der Dorfbevölkerung wäre gedient. Solches ist doch nicht unbekannt.

Aurelia Frick, Freudenstein-Hohenklingen