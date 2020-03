Beim Glockenläuten in der Bibel lesen

Leserbrief zu den Gedanken von Pfarrer Dr. Lukas Lorbeer vom 21. März:

Pfarrer Lorbeer schreibt in seinen Gedanken: „Eigenartig, dass diese Ausnahmesituation gerade in der Passionszeit passiert.“ Das war auch mein Gedanke. „Gott, was willst du uns dadurch sagen?“ Interessant für mich war auch noch, dass in der fortlaufenden Bibellese der Herrnhuter Losungen vom 20. März der Text aus Markus 12, 28-34, die Frage nach dem höchsten Gebot dran war, und Jesus antwortet: „Du sollst Gott den Herrn lieben…“ Will uns Gott in der Passionszeit dieses Jahr ganz neu daran erinnern?

Zu dem Glockenläuten am Abend in dem Bericht „Kirchenglocken rufen zum Gebet“: Wie wäre es, wenn wir als Bürger beim Glockenläuten am Abend um 19 Uhr oder 19.30 Uhr unsere Bibel hervorholen und in der Familie oder alleine den Psalm 91 laut lesen würden?

Roswitha Schramek, Ötisheim