Ausbau auf Kosten der Anlieger

Zum Thema Höhenstraße in Enzberg:

In Interviews mit den Verantwortlichen der Stadt Mühlacker liest man regelmäßig, wie schwierig sich die finanzielle Situation der Stadt, bedingt durch die Corona-Pandemie, doch entwickelt habe. Und auf was man in diesen schwierigen Zeiten jetzt doch verzichten müsse. Die Anwohner der Höhenstraße hingegen sind nach Ansicht der Stadtoberen merkwürdigerweise von der Krise offensichtlich nicht betroffen – dort kann und will die Stadt Mühlacker einen Luxusausbau einer kleinen Wohnstraße zulasten der Eigentümer der anliegenden Grundstücke durchdrücken; koste es, was es wolle. Die Planung übernimmt ein teures Ingenieurbüro aus dem Breisgau, eigene personelle Ressourcen des Bauamtes bleiben hierfür ungenutzt. Die dadurch entstehenden (sehr hohen) zusätzlichen Kosten hierfür gehen ja schließlich auch zulasten der Anlieger. Die von der Stadt im Vorfeld der Planung bekanntgegebene Mitwirkung der betroffenen Bürger findet nicht statt, stattdessen beruft man sich immer wieder auf die allumfassende Planungshoheit der Stadt.

Alle bisherigen Maßnahmen der Bürgerinitiative (Verkehrszählung, Wendemanöver von Müllfahrzeugen etc.) werden von den Verantwortlichen der Stadt bewusst ignoriert. Auf die betroffenen Bürger kommen nach aktuellem Stand Kosten in geschätzter Höhe von 50000 bis 60000 Euro zu (je Vollanlieger durchschnittlich), natürlich vorausgesetzt, dass man bei der derzeitigen Planung bleibt. Und nach erfolgter Ausschreibung für das Projekt auch ein Straßenbauunternehmen findet, welches den Ausbau und das Risiko für den veranschlagten Betrag auch übernimmt. Ansonsten wird es noch teurer, speziell dann, wenn während der Bauarbeiten weitere, durchaus erwartbare Probleme entstehen sollten (Stichwort Natursteinmauern).

Ganz offensichtlich haben die Verantwortlichen der Stadt Mühlacker überhaupt kein Problem damit, brav Steuern zahlende Bürger in den finanziellen Abgrund zu treiben. Die Bewohner und die Eigentümer der Höhenstraße sind überwiegend berufstätige Bürger oder Rentner. Ob dort solche Summen für einen maßlos überzogenen Ausbau, insbesondere während oder nach der Corona-Zeit, zur Verfügung stehen, darf stark bezweifelt werden. Die Folge wird sein, dass sich ein großer Teil der Eigentümer zusätzlich verschulden oder gar verkaufen muss.

Der Wunsch der Bürgerinitiative an die Stadt, beim Ausbau maßzuhalten und eventuell einen Kostendeckel für die Betroffenen festzulegen, wurde ganz bewusst ignoriert. Das zeigt: Hier geht’s nicht um die behutsame Beteiligung von Bürgern an sinnvollen und angemessenen Maßnahmen, sondern um das schiere Vernichten von Vermögen steuerzahlender Bürger. Wenn das so weitergeht, ist das nicht mehr meine Stadt.

Stephan Koch, Mühlacker