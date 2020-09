Anwohner ignoriert

Leserbrief zur Lienzinger Straße:

Ende Juli wurde die Stadt Mühlacker darauf aufmerksam gemacht, dass sich vor der Berufsschule ein Kanaldeckel sich abgesenkt hat. Seitens der Stadt wurde mitgeteilt, man brauche für diese Reparatur eine Spezialfirma. Obwohl dieser Bereich zusätzlich einen Höllenlärm verursacht, wird seitens der Stadt nichts unternommen, den Verkehr an dieser Stelle zu beruhigen. Man lässt den Verkehr einfach so weiterlaufen. Auch ist bekannt, wie der weitere Zustand der Straße aussieht, und dennoch wird zur Verkehrsberuhigung und Lärmreduzierung nichts unternommen. Wenn man keine Nacht mehr durchschlafen kann, dann ist das Körperverletzung, und wenn die Grundmauern des Hauses beben, dann ist es Sachbeschädigung. Hier werden Bewohner, die im Umkreis dieser Straße wohnen, bewusst krankgemacht, weil der Verkehrslärm selbst durch geschlossene Fenster in die Häuser eindringt.

Obwohl schon eine Anwohnerversammlung stattgefunden hat und dabei alle Argumente der Stadt dargelegt wurden, ignoriert diese Stadt einfach die Anwohner. Wer so mit einem Teil seiner Bewohner umgeht, der besitzt keine Ahnung von Lärm und seinen Auswirkungen. Wer sich ein Bild dieser Straße und den dadurch entstehenden Lärm machen möchte, den lade ich gerne dazu ein, sich einmal an diese Straße zu stellen.

Reinhard Scholz, Mühlacker