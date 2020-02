Anerkennung

Zu „Neue Aspekte in der Lauster-Debatte“ vom 6. Februar:

Unsere Cairn-Forschungsgesellschaft möchte dem Mühlacker Tagblatt herzlich für seine faire und objektive Berichterstattung danken. Wenn es Probleme gibt, die den Bürgern unter den Nägeln brennen, kommen sie in Ihrer Zeitung zu Gehör.

Doch meine Forscherkollegen fühlen sich mehr als übergangen, denn wir sind nun einmal ein überregionaler und internationaler Forschungsverein und nicht nur ein einzelner Hobby-Archäologe, der hin und wieder durch die Presse geistern darf. Ich bin derzeit nur einer der Sprecher und habe die CFG Anfang des Jahrtausends gegründet, aber was meine Forscherkollegen in den letzten Jahren an sensationellen Entdeckungen gemacht haben, übertrifft sogar die Zwilling-Cairns von Maulbronn. Zahlreiche und exorbitant große Cairns wurden entdeckt, um mal die Verdienste von Bernd Krautloher (Neckar, Schwaben), Patrick Lang (Nordschwarzwald) und Thorsten Zimmermann (Franken) zu erwähnen. Es gibt bei Walheim tatsächlich viereckige Stufenpyramiden, um nur ein Beispiel zu erwähnen.

Deshalb können wir Bürger-Archäologen verlangen, dass unsere ehrenamtliche Forschungsarbeit, die auch der Ministerpräsident mit Brief vom 7. März 2014 anerkannt hat, vom Landesamt für Denkmalpflege nicht nur ernsthaft zur Kenntnis genommen, sondern auch der Bestand unserer Fundstätten in seinen Katalog schützenswerter Kulturgüter aufgenommen wird. Leider werden unsere E-Mails vom Amt meist nur ignoriert. Es gibt faktisch keinen ernsthaften Ansprechpartner. Deshalb hat unser Vertreter Maurice Gernhälter anlässlich des bevorstehenden Skandals der bewussten Vernichtung zweier der bedeutendsten Kulturgüter unseres Landes einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten verfasst, der auf den unhaltbaren Zustand aufmerksam macht.

Weitere Architekten haben mit ihren Gutachten bestätigt, dass es sich bei den vom Landesdenkmalamt behaupteten nichtsnutzigen Abraumhalden um systematisch gemauerte Hügel handelt: der Architekt und Baugutachter Dr. Herbert Fröhlich (Karlsruhe), Diplomingenieur (Architektur) Reinhard Gunst (Stuttgart) und Diplomingenieur (Architektur) Friedrich Köhler (Heidenau).

Wir bitten Sie, abwertende Prädikate wie „Hobby-Archäologe“ in der Berichterstattung möglichst zu meiden und der ehrenamtlichen Arbeit von uns Bürger-Wissenschaftlern die Anerkennung nicht zu versagen. In Westeuropa gibt es Cair-Forschung seit über 70 Jahren; Zeit für uns, hier aufzuschließen.

Walter Haug, Walzbachtal