Landratsamt Enzkreis öffnet für das Publikum

Pforzheim/Enzkreis (pm). Angesichts der nach wie vor geringen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus – von Dienstag auf Mittwoch gab es einen neuen Fall in Neuhausen – lockert auch das Landratsamt Enzkreis seine Einschränkungen und öffnet ab nächsten Montag wieder zu den regulären Zeiten seine Pforten für den Publikumsverkehr.

Das gilt laut Mitteilung für das Hauptgebäude an der Zähringerallee und sämtliche Außenstellen sowie die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Pforzheim und Mühlacker. Wie berichtet, öffnet dann auch die Zulassungsstelle in Mühlacker.

Landrat Bastian Rosenau bittet dringend darum, auch künftig vorab einen Termin zu vereinbaren. „Nur so lassen sich längere Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vermeiden.“ Da in den Jobcentern in Pforzheim und Mühlacker sowie im Sachgebiet Schwerbehindertenrecht zu wenig Platz für Wartende zur Verfügung stehe, arbeiteten diese Einrichtungen nur mit Terminvergabe.

Mit einem speziellen Hygienekonzept wird am Montag auch das Beratungszentrum Consilio Mühlacker wieder in den Normalbetrieb gehen. Lediglich die Gesangsangebote fielen noch aus. Vor dem Besuch empfehle sich ebenfalls eine Anmeldung und Terminvereinbarung unter Telefon 07041/8974 500.

Aktuelle Infos, lokale Entwicklungen und Hintergründe in Bezug auf das Coronavirus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.