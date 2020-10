Enzkreis/Mühlacker (pm). „Die Kontakt-Ermittlung nimmt rasant zu“, berichtet Dr. Brigitte Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts. Indikator dafür sei unter anderem die Zahl der Menschen, die als Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne gestellt worden seien. „Etwa 100 waren es Anfang des Monats, knapp 200 am 16. September, und zum 1. Oktober lag die Zahl über 400“, so die Ärztin. „Die Kurve zeigt steil nach oben.“

Aufgrund der ebenfalls deutlich gestiegenen Zahl von Anfragen in der Hotline werde das Gesundheitsamt seine Info-Zentrale (Telefon 07231/308-6850) auch am Tag der Deutschen Einheit, Samstag, 3. Oktober, von 9 bis 14 Uhr besetzen.

„Gerade die jüngsten Ausbrüche an Schulen zeigen, wie viele Menschen ermittelt, informiert und unter Umständen in Quarantäne geschickt werden müssen“, sagt Enzkreis-Vize Wolfgang Herz, der im Landratsamt den Verwaltungsstab Corona leitet. Es sei sehr wichtig, Infektionsketten rasch zu erkennen und zu unterbrechen, betont Dr. Brigitte Joggerst: „Nur so können wir eine unkontrollierte Ausbreitung verhindern, die über kurz oder lang zu Einschränkungen führen würde.“

Kein Verständnis habe das Landratsamt für Quarantäne-Verweigerer, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. „Natürlich ist es nicht schön, zwei Wochen zu Hause bleiben zu müssen, aber wenn die Maßnahme andere schützen und möglicherweise sogar Leben retten kann, halte ich das für absolut angemessen“, sagt Wolfgang Herz. Quarantäne bedeute eine strikte häusliche Isolation, der Betroffene dürfe die Wohnung oder das Haus nicht verlassen; weder zum Spazierengehen noch zum Einkaufen. Verstöße gegen die Auflagen würden mittlerweile mit hohen Bußgeldern geahndet.

Infos zur Quarantäne:

In einer Mitteilung vom Donnerstag erinnert das Gesundheitsamt nochmals an die Regeln für Infizierte und ihre Kontaktpersonen.

Wer positiv auf das Virus getestet worden sei, müsse sich für mindestens zehn Tage in Isolation begeben. Falls er in dieser Zeit Symptome entwickle und erkranke, werde die Isolation verlängert; „so lange, bis der Patient mindestens zwei Tage symptomfrei ist“, erklärt Dr. Brigitte Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts. Während der Isolationszeit rufe eine Ärztin des Gesundheitsamts regelmäßig an, um zu erfahren, wie es dem Menschen gehe.

Für Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelte eine Quarantäne von derzeit 14 Tagen, und zwar ab dem Moment, zu dem man sich zuletzt angesteckt haben könnte. „Wenn der Kontakt zu einem Infizierten schon eine Woche zurückliegt, dauert die Quarantäne nur noch eine weitere Woche“, erläutert Dr. Brigitte Joggerst. Wer wolle, könne sich auf Corona testen lassen, „aber das verkürzt die Quarantäne nicht“.

Eine generelle Verkürzung der Quarantäne auf zehn Tage werde zwar diskutiert, sei aber noch nicht spruchreif, sagt Landrat-Stellvertreter Wolfgang Herz. Auch die vorgesehene Neuregelung der Bedingungen für Einreisende aus Risikogebieten sei noch nicht geltendes Recht. Geplant sei, dass zunächst fünf Tage Quarantäne gelten, ehe ein Test gemacht werden müsse.