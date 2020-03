Kirchenbezirk Mühlacker überträgt Gottesdienst live im Netz

Mühlacker (lh). An Gottesdienste mit Gästen in der Kirche ist derzeit angesichts der Corona-Krise nicht zu denken. Das bedeutet aber nicht, dass es sie überhaupt nicht gibt.

In der vergangenen Woche etwa wurde ein Gottesdienst aus der Paul-Gerhardt-Kirche live ins Internet übertragen. Laut Pfarrerin Gabriele Sauer schauten ihn rund 300 Menschen an. In einem Interview Mitte der Woche hat sie eine positive Bilanz gezogen.

Und auch an diesem Sonntag soll es wieder einen Stream geben. Wie der Evangelische Kirchenbezirk Mühlacker auf seiner Webseite ankündigt, beginnt er um 10 Uhr unter der Leitung von Pfarrer Lukas Lorbeer. Für die Musik ist Kantorin Christiane Sauter-Pflomm verantwortlich.

