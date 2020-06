Keine Neuinfektionen in Pforzheim und im Enzkreis

Enzkreis. (cb/pm). „Neuinfizierte: Keine (!).“ Diese Kurzzusammenfassung begleitete am Mittwoch die von der Pressestelle des Landratsamtes verschickte Übersichtskarte, die über die Entwicklung der Fallzahlen informiert.

Tatsächlich hat sich in puncto Infektionen im Vergleich zum Vortag nichts verändert. Gestiegen ist erfreulicherweise die Zahl der Genesenen. Laut der Statistik des Gesundheitsamtes haben in Pforzheim 398, im Enzkreis 577 Menschen Covid-19 überwunden. Noch akut betroffen sind 32 Pforzheimer und 30 Patienten, die in einer der 28 Enzkreis-Kommunen zu Hause sind. 27 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Am 25. Februar war erstmals eine Infektion in Baden-Württemberg gemeldet worden, am 7. März hatte das Coronavirus auch den Enzkreis erreicht. Seither galt es täglich Steigerungen zu vermelden, die sich häufig im zweistelligen Bereich bewegten. Dass nun erstmals seit langer Zeit kein neuer Fall dazugekommen ist, scheint die Politik der vorsichtigen Lockerungen zu bestätigen.

Die jüngste Maßnahme, die Aufhebung der Reisewarnungen für Europa, kommentierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum wie folgt: „Das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einem Europa ohne Grenzen, wie wir es vor Corona kannten.“

