Kampf gegen Corona: ,,Infektpraxis“ in Maulbronn eröffnet

Maulbronn (md). Not macht erfinderisch: In der Postscheuer in Maulbronn ist innerhalb kürzester Zeit eine neue Anlaufstelle für Patienten mit Atemwegsinfektionen aus dem Boden gestampft worden. In der improvisierten Praxis sollen auch Corona-Tests durchgeführt werden.

„Wir wollen testen, um der angespannten Lage entgegenzuwirken“, sagt Dr. Till Neugebauer, der in Maulbronn praktiziert und künftig wechselweise mit einigen Berufskollegen in der sogenannten ,,Infektpraxis“ Patienten untersuchen will. Zunächst sei geplant, dass immer ein Kollege oder eine Kollegin mit einer Arzthelferin vor Ort Untersuchungen vornehmen und Abstriche nehmen solle.

Die Postscheuer werde jedoch – wie auch die Corona-Ambulanz am Helios-Klinikum Pforzheim – keine Anlaufstelle sein, in der Menschen mit Atemwegserkrankungen einfach so vorbeikommen können, macht der klar, dass die Steuerung der Patienten über die Hausärzte erfolgt. „Zu uns kommen ausschließlich Patienten, die nach Rücksprache mit einem Arzt unseres Bezirks an uns weitergeleitet werden.“

